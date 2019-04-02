هل بغداد هي الضلع الثالث في المثلث التركي الإيراني... الرئيس العراقي يرد

وقال الرئيس برهم صالح: "كلا ويقينا كلا"، وتابع صالح:"نحتاج إلى علاقات جيدة مع إيران وبيننا وبينها 1400 كيلومتر ولدينا مصالح ووشائج وأواصر تاريخية وثقافية واجتماعية، وكذلك مع تركيا".

وأضاف صالح في حوار له مع صحيفة الشرق الأوسط، أنه من مصلحة العراق أن تكون له علاقات جيدة "مبنية على حسن الجوار والمصالح المشتركة".

وأكد الرئيس أن العراق "جزء من هذه المنطقة ولدينا جوار إسلامي مهم يتمثل في إيران وتركيا، ولدينا هذا العمق العربي الذي تحدثنا عنه".

وأشار الرئيس العراقي إلى أن نجاح العراق مطلوب وهو ما لمسه بنفسه خلال الزيارات المتبادلة إلى دول الجوار.

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وأوضح برهم صالح: "هناك مصلحة إقليمية بدأت تتجسد في التمسك بالنجاح العراقي ودفع العراقيين نحو الاستقرار. كل هذه الدول قد تختلف في أجنداتها المباشرة حول هذا الموضوع أو ذاك، لكن تقديري أن نجاح العراق وتمكنه من تجاوز التحديات الحالية قد يمثل نقطة مشتركة في المصالح بين هذه الدول".

وبدأ العراق مؤخرا تنفيذ قرار السماح للزوار الإيرانيين بالدخول إلى البلاد بدون تحصيل رسوم على تأشيرات الدخول، وذلك في مقابل قرار إيراني مماثل.

وناقش الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أثناء زيارته للعراق، الشهر الماضي، مسألة الاتفاق على إلغاء رسوم التأشيرات بين البلدين.

ويمر نحو مليون ونصف المليون إيراني عبر الحدود إلى العراق سنويا للمشاركة في المراسم الدينية بالمراقد الشيعية المقدسة.