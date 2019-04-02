مقتل وإصابة حوثيين في معارك مع الجيش الوطني باليمن

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الحوثيون - أرشيفية
واصلت القوات الحكومية الشرعية اليمنية التقدم في معاركها ضد ميليشيات الحوثي في مديرية عبس بمحافظة حجة غربي اليمن. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصادر عسكرية ميدانية، قولها إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مناطق غرب بلدة بني حسن على الشريط الساحلي، منها قرية الطينة الواقعة غرب منطقة بني حسن، وتقدمت باتجاه مزارع الجر. وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، وأسر اثنين بالإضافة إلى السيطرة على مركبتين عسكريتين. وكانت القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة أطلقت عملية عسكرية واسعة الخميس الماضي، في مديرية عبس وعدد من المديريات المجاورة لها.
وتسببت المعارك في موجة نزوح كبيرة للمدنيين في قرى الأكوع والخادمة وبني كديش والشرقي بمديرية عبس، جراء القصف المدفعي للحوثيين.وقال مسؤولون في مركز الملك سلمان للإغاثة إن الأسر التي نزحت باتجاه مديرية حيران، بلغ أكثر من 500 أسرة، وسط ظروف إنسانية صعبة.وتمكن الجيش اليمني، من أسر 45 عنصرا من ميليشيا الحوثي
وتسببت المعارك في موجة نزوح كبيرة للمدنيين في قرى الأكوع والخادمة وبني كديش والشرقي بمديرية عبس، جراء القصف المدفعي للحوثيين.
وقال مسؤولون في مركز الملك سلمان للإغاثة إن الأسر التي نزحت باتجاه مديرية حيران، بلغ أكثر من 500 أسرة، وسط ظروف إنسانية صعبة.
وتمكن الجيش اليمني، من أسر 45 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، في عملية عسكرية بمديرية عبس التابعة لمحافظة حجة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، السبت، عن مصدر عسكري قوله، إن 45 مسلحا حوثيا أسروا من قبل قوات الجيش، منهم 5 جرحى، منذ بداية العملية التي انطلقت الخميس الماضي، مشيرا إلى أن قوات الجيش حررت عددا من القرى والمواقع في منطقة بني حسن التابعة لمديرية عبس، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثي، بينهم قيادي ميداني يدعى مهدي عبدالله المؤيد، ومرافقيه.
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