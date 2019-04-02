"غاية شخصية لولي العهد"... 4200 سعودي يتلقون 100 مليون ريال

ويصل حجم العطاء الأول من البرنامج إلى 100 مليون ريال، لمساندة حديثي الزواج. "الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي"، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ومبادرة "سند الزواج" هي إحدى مبادرات "سند محمد بن سلمان"، تهدف إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل دوري ومستمر.

ووصفت صحيفة عكاظ البرنامج بـ" الغاية الشخصية لولي العهد، إلى تلمس حاجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة".

وبدأت فرق العمل في الإعداد والتحضير للبرنامج وفقا للبناء والحوكمة وشمولية المبادرات المتوافقة مع أهداف التوجهات منذ شهر ديسمبر الماضي من حيث نطاق العمل وآلية التشغيل التي نصت عليها رؤية 2030 لخلق تنمية مجتمعية عبر المؤسسات والقطاعات غير الربحية.