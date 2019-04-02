تشييع جثمان فلسطيني استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

شيّع المئات من الفلسطينيين، الثلاثاء، جثمان شاب استشهد فجرا برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشاب محمد علي عدوان (23 عاما) في مسجد مخيم قلنديا للاجئين، شمالي القدس، مسقط رأسه، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة المخيم.

واستشهد الشاب الفلسطيني، فجر الثلاثاء، إثر إطلاق قوة إسرائيلية النار على مركبته في مخيم قلنديا.

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واحتجز الجيش الإسرائيلي جثمان الشاب لعدة ساعات قبل أن يسلمها للجانب الفلسطيني.

ولم يتضح على الفور سبب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مركبة الشاب، فيما لم يصدر عنه أي بيان بهذا الخصوص حتى الساعة 10:30 ت.غ.

كانت مواجهات اندلعت، فجر اليوم، بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية داهمت مخيم قلنديا، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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