قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

الدوحة/ الخليج 365-

بحثت قطر وتركيا، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز وتطوير التعاون في المجال البرلماني.

جاء ذلك خلال لقاء أحمد بن عبدالله بن زيد رئيس مجلس الشورى القطري، مع فكرت أوزار سفير تركيا لدى الدوحة، وفق وكالة الأنباء الرسمية القطرية.

وتطرق اللقاء إلى "بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال البرلماني".

كما استعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.