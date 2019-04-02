قطر وتركيا تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

الدوحة/ الخليج 365-
بحثت قطر وتركيا، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز وتطوير التعاون في المجال البرلماني.
جاء ذلك خلال لقاء أحمد بن عبدالله بن زيد رئيس مجلس الشورى القطري، مع فكرت أوزار سفير تركيا لدى الدوحة، وفق وكالة الأنباء الرسمية القطرية.
وتطرق اللقاء إلى "بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال البرلماني".
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