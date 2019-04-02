توفر #وظائف_صحية للمواطنين في المدينة الطبية بـ #جامعة_الملك_خالد

صحيفة الخليج الالكترونية

فتحت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد، اعتبارا من يوم أمس الإثنين 25/ 7/ 1440هـ ولمدة 5 أيام، باب التقديم لمن تتوفر لديهم الشروط على وظائف صحية على برنامج التشغيل الذاتي، في محايل عسير، ورجال ألمع، وأبها.

وأعلنت المديمة عن 8 وظائف للجنسين، بينها 3 وظائف بمسمى طبيبة مقيمة تخصص طب عام، ووظيفة واحدة بمسمى طبيب مقيم تخصص طب عام، واستشارية اخصائية نساء وولادة، واستشارية اخصائية أمراض نفسية، واستشاري أشعة “للجنسين”، واستشاري طب طوارئ.

وبجانب الشروط العامة وشروط المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، أوضحت المدينة أنه لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة، مبينة أن الطلب المخالف سيستبعد من المنافسة، مشترطة أن يكون التقديم إلكترونيا على البريد الإلكتروني [email protected]، وإرفاق المستندات المطلوبة على ملف بصيغة pdf.