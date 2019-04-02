بدء تقديم خدمات السجل المدني للمواطنين الموقوفة خدماتهم

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بدء تقديم جميع خدمات السجل المدني للمواطنين الموقوفة خدماتهم، عبر حجز موعد إلكتروني.
وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أنه بإمكان المواطنين الموقوفة خدماتهم، حجز موعد إلكتروني، ومراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية، للاستفادة من جميع الخدمات من بينها تجديد الهوية الوطنية.
وكان “الجاسر قد أعلن خلال استضافته في برنامج “تم” على قناة “السعودية” أن النظام في السابق كان لا يسمح بتجديد بطاقة الهوية الوطنية لموقوفي الخدمات، ولكن وزير الداخلية وافق مؤخراً على طلب مقدم من الأحوال المدنية باستثناء هذا الأمر.
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