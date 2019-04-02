اختتام دورة قدامى الوديعة الثانية لكرة القدم

الخليج - ابراهيم محمد ال فرحان

اختتمت بالأمس دورة قدامى الوديعة الثانية لكرة القدم بمناسبة تكريم الكابتن علي صلاح والكابتن عوض العدواني بحضور الدكتور حمد الدوسري والاستاذ خالد قدح والاستاذ علي عبدالله والاستاذ جابر عسيري والاستاذ عيسى الشقيقي والاستاذ يحيى المازني والاستاذ احمد الكودري. واسفرت المباراة عن فوز فريق متعب الشريف على فريق عبدالرحمن عايض.

وعقب المباراة النهائية تم تسليم الدروع التكريميه من قبل الضيوف لكل من الكابتن على صلاح والكابتن عوض العدواني وسناب عسير ممثله الاستاذ سلمان الشهري وكذلك الكأس والميداليات الذهبية لصاحب المركز الاول والفضية لصاحب المركز الثاني.

وحصل اللاعب احمد محرز على كأس افضل لاعب في الدورة وحصل على كأس هداف الدورة اللاعب إبراهيم ال فرحان وحصل على كأس اللاعب المثالي اللاعب عبدالله بن سعيد وافضل حارس في الدورة حصل عليه الحارس سعيد ابو قحاص.

وقد بذل الكابتن علي غانم والكابتن احمد محرز والكابتن متعب الشريف والكابتن عبدالرحمن عايض جهوداً كبيرة لانجاح هذه الدورة والتكريم منذ انطلاقتها.

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