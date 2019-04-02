شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الجوازات» بشأن سداد رسوم المرافقين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت المديرية العامة للجوازات ضرورة سداد رسوم المرافقين من خلال رقم السجل المدني للمستفيد بدلاً من هوية ولي الأمر. جاء ذلك في ردها على سؤال وجهه أحد المستفيدين اليوم الثلاثاء، بشأن طريقة إضافة رصيده لدى الجوازات على مبلغ سداد رسوم المرافقين.

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