شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان منطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، تشمل تبوك وتيماء وحقل وأملج والوجه والبدع وضباء وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو،وقائدي المركبات على الطرق السريعة.