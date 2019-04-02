شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن موعد إيداع الدفعة الـ17 لمستحقي الدعم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم الثلاثاء، أنه سيودع بعد 8 أيام الدفعة السابعة عشرة من الدعم، للمستفيدين من البرنامج.
وأوضح “حساب المواطن” أن إيداع الدفعة سيتم في اليوم العاشر من أبريل الجاري، في نفس الموعد المحدد من كل شهر.
وكان البرنامج قد أعلن في العاشر من الشهر الماضي إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، بمبالغ تجاوزت 2.5 مليار ريال لنحو 12.5 مليون مستفيد وتابع.
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يعلن موعد إيداع الدفعة الـ17 لمستحقي الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.