شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن موعد إيداع الدفعة الـ17 لمستحقي الدعم ‎ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم الثلاثاء، أنه سيودع بعد 8 أيام الدفعة السابعة عشرة من الدعم، للمستفيدين من البرنامج.

وأوضح “حساب المواطن” أن إيداع الدفعة سيتم في اليوم العاشر من أبريل الجاري، في نفس الموعد المحدد من كل شهر.

وكان البرنامج قد أعلن في العاشر من الشهر الماضي إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، بمبالغ تجاوزت 2.5 مليار ريال لنحو 12.5 مليون مستفيد وتابع.