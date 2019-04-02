شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتربول» يلاحق مواطناً تورط في عمليات مشبوهة قيمتها مليارا ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
يلاحق الإنتربول السعودي بالتنسيق والتعاون مع الأمن الكويتي مواطناً سعودياً متهماً بالمشاركة مع كويتيين وأردني في عملية غسيل أموال تصل قيمتها لملياري ريال، نفذتها شركات كويتية.
وأوضح مدير مكتب المحاماة الذي تولى القضية منذ مارس 2018، فإن الشركات الكويتية المتهمة استغلت اسم مكة المكرمة والمدينة المنورة لجذب العملاء بالترويج لعقارات وهمية، بعضها غير موجود أصلاً، وفقاً لـ “مكة”.
وأحالت النيابة العامة الكويتية في فبراير الماضي المتهمين الكويتيين إلى محكمة الجنايات التي حددت 30 أبريل الحالي موعداً لعقد أول جلسة للنظر في القضية.
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