انت الان تتابع الجيش الجزائري يكشف حقيقة إقالة رئيس الأركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحمد قايد صالح

نفت وزارة الدّفاع الجزائرية، مساء اليوم الإثنين، خبر إقالة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح من منصبه كنائب لوزير الدّفاع. وتم الإبقاء على "صالح" رئيسًا للأركان نائبًا لوزير الدفاع، في التشكيل الجديد للحكومة الجزائرية التي أعلن عنه، أمس الأحد، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي احتفظ لنفسه بمنصب وزير الدفاع. وذكرت قناة "العربية"، مساء اليوم، أن تعزيزات أمنية مكثفة تواجدت أمام مقر التلفزيون الرسمي الجزائري، وأن هناك رجال أمن دخلوا إلى المقر، ثم انسحبوا بعد ذلك.

جاء ذلك بعدما، أكد بيان صادر من رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم، أن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، سيستقيل قبل نهاية عهدته. وذكر البيان الرئاسي أن "بوتفليقة سيواصل إصدار قرارات مهمة خلال الفترة الانتقالية بعد موعد استقالته"، فيما أعلنت 12 نقابة جزائرية رفض تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة، وقررت