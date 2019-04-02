استشهاد فلسطيني في مخيم قلنديا.. الدماء ما تزال تنزف في القدس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي استمرارا لجرائم بعثرة دماء الفلسطينيين على أرض الزيتون، استُشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي مدينة القدس المحتلة.

كما شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت مصادر طبية فلسطينية، لوكالة "الأناضول"، إن جيش الاحتلال سلمها قبل قليل، جثمان الشاب علي عدوان، من مخيم قلنديا للاجئين بعد احتجاز جثمانه عدة ساعات، موضحة أن الجثمان نُقل إلى مجمع فلسطين الطبي.

وقال شهود عيان للوكالة إن قوة إسرائيلية أطلقت فجراً النار على مركبة كان يستقلها "عدوان"، وأضافوا أن الجثمان احتُجز عدة ساعات.

وتداول ناشطون مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يُظهر لحظة إطلاق النار على "عدوان".

وكانت مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية داهمت مخيم قلنديا، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأصيب خلال المواجهات شابان، وفق ما بيَّنه "المركز الفلسطيني للإعلام".

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كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء وهم: إبراهيم ويوسف ورجب نعمان مطير، بعد مداهمة منزلهم في قرية كفر عقب، القريبة شمالي القدس المحتلة.

وكانت مصادر محلية من مخيم قلنديا تحدثت لوسائل إعلام، إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بناية سكنية في محيط مخيم قلنديا بهدف اعتقال ثلاثة أشقاء من عائلة مطير، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع شبان المخيم". فيما جرى اعتقال الأشقاء الثلاثة.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا العسكري بالاتجاهين خلال المواجهات التي شهدها المكان. ويُظهر فيديو نشرته صفحة "مركز قلنديا الإعلامي"، "وجود دماء غزيرة على الأرض لشاب أصيب بالرصاص وتمكن الاحتلال من اعتقاله بعد إصابته، حيث رصدت الكاميرا مسار دمه على الأرض لمسافات طويلة وبكميات كبيرة، ما يُرجح أن إصابته خطرة".

وتفيد المصادر المحلية بأن "قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان، لكن أهالي المخيم تمكنوا من إنقاذ جريحين ونقلهما إلى المشفى، وُصفت إصابتهما بالمتوسطة".