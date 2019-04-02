فيضانات وسيول وعشرات الجثث.. الطبيعة تقسو على الإيرانيين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ضربت السيول القاتلة معظم المحافظات الإيرانية، لتسفر عن خسائر مادية وبشرية هي الأكبر منذ سنوات..

المشهد في طهران ربما يكون الأعنف منذ سنوات، وكأن الطبيعة غضبت على الإيرانيين فأغرقتهم في الوحل.

السلطات الإيرانية، من جانبها، أعلنت أن حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عددا من المحافظات الإيرانية خلال الأيام الماضية، ارتفعت إلى 44 قتيلا، مقابل إصابة نحو 254 شخصا.

من جهته، وفي الساعات الأخيرة، حذر حاكم مدينة شميرانات في شمال العاصمة الإيرانية طهران، من حدوث فيضانات في المناطق الشمالية للعاصمة، داعياً الإيرانيين إلى الامتناع عن السفر إلى مدن شميرانات ولواسان، ورودبار قصران لمدة 24 ساعة على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن حاكم المدينة سياوش شهريور، قوله بالنظر إلى شدة هطول الأمطار وإمكانية حدوث فيضانات للمسافرين في نوروز ومواطني طهران، نوصيك بتجنب السفر إلى مناطق شميرانات ولواسان ورودبار قصران.

وأضاف قوات الإغاثة وأعضاء مقر إدارة الأزمات في هذه المناطق مستعدون للعمل فوراً في حال وقوع أي حادث محتمل.

كما شهدت العاصمة طهران هطول الثلوج بكثافة مساء أمس الاثنين، فيما أشارت هيئة الأنواء الجوية إلى تساقط للأمطار منذ فجر اليوم الثلاثاء بالعاصمة طهران.

وأدت انهيارات ثلجية ضخمة إلى إغلاق طريق مدينة شالوس الذي يربط مدينتي طهران وكرج بالمدن الشمالية من إيران.

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وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا، إن شخصًا لقي مصرعه مساء الاثنين بسبب انهيار جبلي بمحافظة قزوين غرب العاصمة طهران.

وقبل ساعات، أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إن نحو 400 مدينة وقرية في 15 محافظة تواجه السيول في البلاد.

وأوضح أن محافظات كرمانشاه ولرستان وخوزستان وجهار محال وبختياري من بين أكثر المحافظات التي تواجه مدنها وقراها السيول؛ وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف رحماني فضلي أن السيول تسببت في إغلاق 78 طريقا بين المدن و2199 طريقا قرويا وأن فرق الإغاثة تسعى لفتح هذه الطرق.

وتابع أن السيول تسببت خلال اليومين الأخيرين في تدمير 84 قوسا للجسور، كما أن 141 نهرا قد فاضت مياهها في المحافظات الـ15 التي تواجه السيول في البلاد كما شهدنا 409 حالة انزلاق للتربة في هذه المحافظات كان معظمها في محافظة جهار محال وبختياري.

وأوضح أنه تم لحد الآن إسكان نحو 60 ألف أسرة بشكل مؤقت في مناطق آمنة وتم تزويدهم بالمعدات اللازمة.

يذكر أنه قبل شهرين تحديدا نهاية يناير الماضي، ضربت سيول قاتلة 6 محافظات إيرانية خلفت عشرات القتلى والجرحى.