وأكدت السلطات المكسيكية، العثور على فيجا جيل متوفيا في منزله بمكسيكو سيتي.
وقال جيل إنه اتهم عبر وسم (#مي تو مكسيكان ميوزيشانز) بالتحرش والاعتداء على امرأة، عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاما.
وقال خطاب فيجا جيل "سأقول وبشكل قاطع، إن هذا الاتهام زائف. دعوني أوضح الأمر بأن موتي ليس بدافع الاعتراف بالذنب، بل على العكس إنه إعلان عن براءتي. أردت فقط أن أصلح المسار الذي سيسلكه ابني في المستقبل".
وأنهى فيجا جيل خطابه، قائلا: "لا تلوموا أي شخص على وفاتي. هذا الانتحار قرار واع، وطوعي، وحر، وشخصي".
كانت هذه تفاصيل خبر "من أجل مستقبل ابني".. انتحار نجم روك عقب اتهامه بالتحرش تاركاً رسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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