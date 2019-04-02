دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Nokia X71 بشاشة PureDisplay وسعر 388 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت علامة نوكيا التابعة لشركة HMD اليوم عن هاتف Nokia X71 الذي ينطلق بشاشة PureDisplay مميزة بحجم 6.3 إنش، والذي يتوفر للبيع في سوق تايوان في 10 من أبريل بسعر 388 دولار.

تقدم نوكيا هاتف Nokia X71 اليوم بشاشة PureDisplay مميزة بحجم 6.3 إنش وجودة عرض Full HD بلس، وهو أحد الإصدارات المتوسطة من الشركة، كما يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة الذي يضم الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، كما تشغل الشاشة نسبة 93% من إطار الهاتف.

كما يضم هاتف Nokia X71 رقاقة معالج Snapdragon 660 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيلAndroid 9.0 ،Pie كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع عدسات ZEISS، وتقنية الذكاء الإصطناعي لتحديد المشهد، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل وزاوية عرض 120 درجة، مع عدسات ذات زوايا واسعة.

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ومن المقرر أن يدعم مستشعر 48 ميجا بيكسل في الكاميرة الرئيسية إنتاج صور 12 ميجا بيكسل مع تقنية ضم 4 بيكسل في نقطة واحدة، أيضاً يتميز هاتف Nokia X71 بتصميم زجاجي في الجهة الخلفية مع إطار معدني كما يضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

الهاتف يضم بطارية مميزة بقدرة 3500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع مع شاحن 18W، ومن المقرر أن يتوفر باللون الأسود على أن يبدأ بيع الهاتف في أسواق تايوان في 10 من أبريل بسعر 388 دولار، مع توقعات أن ينطلق لأسواق أخرى بعنوان Nokia 6.2 لاحقاً هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Nokia X71 بشاشة PureDisplay وسعر 388 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.