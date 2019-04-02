دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Energy Ring الجديد والرائع لحملة هواتف جالاكسي S10

هذا العام أصبح تصميم ثقب الكاميرا الأمامية من على الهواتف الذكيّة أمر مُثير للغاية، وأقرب مثال لذلك، التصميم المُصاحب للكاميرا الأمامية أو للكاميرا الثنائية على عائلة جالاكسي أس 10، لذلك من المحتم أن يجد شخص ما طريقة لضبط كيفية تصرف الشاشة حول تلك الثقوب، وهذا ما نجده حقًا مع التطبيق الجديد Energy Ring.

وفيما يخص التعريف بالتطبيق، فهو أولًا يدخل من ضمن تطبيقات التخصيص، وذلك من خلال وضعه لحلقة مُلوّنة ومتحركة قابلة للتخصيص بشكل كامل حول عدسة الكاميرا الأمامية لعائلة هواتف جالاكسي S10، ويتم الاستعانة بهذه الحلقة لمعرفة نسبة البطارية على الهاتف.

وكما أشرنا سابقًا، هذه الحلقة يتم تخصيصها بالكامل، سواء تخصيص اللون، أو تخصيص الحركة وسرعتها، وتخصيص دوران الحلقة مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة، كذلك تكوين التطبيق بأن يكون قيد العمل في ملء الشاشة عند تشغيل فيديو أو عند تشغيل لعبة أو عدمه وغير ذلك، ويظل السؤال الجوهري هنا، هل يؤثر تطبيق Energy Ring على البطارية؟

هنا أوضح فريق عمل التطبيق بأنه لا يؤثر بتاتًا على البطارية، كونه يُشكّل 0% كحمل على المعالج، على أن يتم تنشيطه فقط ليعكس أي تغيير في مستوى البطارية، بالتالي لن تكون الحلقة قيد التشغيل طالما تم إقفال الشاشة، وطبعًا من خلال إعدادات التطبيق يمكن تغيير الضوابط حسب الحاجة.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO

أخيرًا تطبيق Energy Ring متاح للتحميل مجّانًا على متجر قوقل بلاي، على أن يدعم إعلانات، وطبعًا للتخلص منها عليك شراء النسخة الكاملة من داخل التطبيق.

التدوينة تطبيق Energy Ring الجديد والرائع لحملة هواتف جالاكسي S10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.