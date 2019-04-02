دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع براءة إختراع Xiaomi لهاتف باثنان من كاميرات السيلفي في نتوء أسفل الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

سجلت العملاق الصيني شاومي خلال الفترة الماضية براءة إختراع جديدة لهاتف يأتي بتصميم غير تقليدي لكاميرة السيلفي المميزة بإعدادات مزدوجة في نتوء أسفل الشاشة.

يطرأ على تصميم الهواتف الذكية تغيير سريع في الفترة الأخيرة، تسعى من خلاله الشركات المصنعة للهاتف لتطوير التصميم الأفضل الذي يقدم عرض مميز بكامل الشاشة، وشاومي هي إحدى الشركات التي سجلت مؤخراً في WIPO براءة إختراع لتصميم جديد في الهواتف الذكية.

وقد جاء تصميم شاومي الجديد بتغيير في موقع النتوء في الشاشة، حيث يأتي تصميم الشركة بنتوء إلى أسفل الشاشة ليضم كاميرة مزدوجة لتصوير السيلفي.

ولقد قامت شاومي بتسجيل براءة الإختراع في WIPO في 25 من شهر مايو من عام 2018، حيث يتميز تصميم الهاتف أيضاً بكاميرة مزدوجة في الجهة الخلفية للهاتف، مع إطارات مميزة بالتصميم النحيف.

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كما قدمت Xiaomi براءة إختراع لتصميم أخر لهاتف يأتي بقطع في زوايا الشاشة ليضم الكاميرات، وهو تصميم أخر غير تقليدي في الهواتف الذكية.

يذكر أن هذه التصاميم مازالت في مخططات ملفات براءة الإختراع، لذا لن تنتقل بالضرورة إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، إلا أنها محاولة أخرى من عملاق تصينع الهاتف شاومي لعرض رؤية جديدة لتصميم الهواتف الذكية.

المصدر

هذا الموضوع براءة إختراع Xiaomi لهاتف باثنان من كاميرات السيلفي في نتوء أسفل الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.