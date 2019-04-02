دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نسخة الجيل الخامس من جالاكسي S10 تصل الأسواق في 5 أبريل والبداية من كوريا

قبل نحو شهر ونصف تقريبًا، قامت سامسونج بإطلاق أحدث وأقوى هواتفها على الإطلاق والمتمثلة في سلسلة جالاكسي S10 بنسخها الثلاثة، وكان الهاتف الأضخم والأقوى S10+ وهو الذي تحدثت سامسونج عن كونه سيدعم تقنية الجيل الخامس ليكون من أوائل الهواتف التي تستخدم هذه التقنية.

وبالطبع، فإن الشركة الكورية تخطط لإطلاق هذه النسخة من هاتفها في البلدان التي تحتوي على شبكات الجيل الخامس، والحقيقة أن تلك البلدان قليلة جدًا في الوقت الحالي كوّن معظم المناطق مازالت شبكاتها قيد التطوير. لكن تعتبر كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي قدمت شبكات الجيل الخامس بشكل كامل، لذلك ستقوم سامسونج بطرح هاتفها الجديد في البلد الأم كبداية قبل الإطلاق العالمي.

وحددت سامسونج تاريخ 5 أبريل – أي بعد يومين، لإطلاق نسخة الجيل الخامس لأول مرة في البلد الشرق آسيوي. وبعدها من الممكن أن نشاهده في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة مع هذا العام لكن بكل تأكيد لن يعمل بكامل قوته في جميع مناطق البلد لأن شبكات الجيل الخامس مازالت حكرًا على بعض المدن دون غيرها.

التدوينة نسخة الجيل الخامس من جالاكسي S10 تصل الأسواق في 5 أبريل والبداية من كوريا ظهرت أولاً على عالم التقنية.