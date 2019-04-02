بعثة المراقبيين الدوليين تجتمع بممثلى اليمن لتنفيذ إعادة الانتشار بالحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم الثلاثاء الاجتماع الثنائى بين رئيس بعثة المراقبين الدوليين فى مدينة الحديدة الدانماركى مايكل لوليسجارد والفريق الحكومى اليمنى فى لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، وذلك لوضع اللمسات النهائية لآلية تنفيذ هذا الاتفاق.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن ميليشيات الحوثى حاولت منع وصول لوليسجارد إلى منطقة التماس بين القوات المقاومة المشتركة والميليشيات الحوثية، متعذرة بتحليق طائرة مسيرة.

يأتى هذا فى وقت أفادت فيه مصادر يمنية بأن مليشيات الحوثى منعت عمال برنامج الغذاء العالمى من دخول مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة.

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