بيلاروس تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري يونيو المقبل

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القاهرة- سبوتنيك. ونقلت الوكالة البيلاروسية الرسمية "بيلتا"، اليوم الثلاثاء، عن رئيس مجلس النواب فلاديمير أندريشنكو، قوله إن الرئيس المصري يعتزم زيارة مينسك، في يونيو/ حزيران المقبل، ومن المخطط أن يتحدث إلى البرلمانيين البيلاروس.
© REUTERS / Carlos Barria
وأضاف أندريشنكو: "سيكون هذا أول خطاب لرئيس دولة أجنبية في قاعة أوفال".
ولفت أندريشنكو إلى أن "البرلمانيين البيلاروسيين أنشأوا أساسا جيدا لبناء العلاقات مع دول من مناطق مختلفة من العالم".
وأوضح أن "المشاورات التي نجريها عبر الحوارات البرلمانية وعلى مستوى مجموعات الصداقة، وكذلك الاتصالات المستمرة مع ممثلي المؤسسات الدولية المؤثرة ودوائر الأعمال والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في جمهورية بيلاروس، تساهم في ذلك".
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