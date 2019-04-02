وتعرضت الموسوعة لانتقادات واسعة بسبب تطاول محررها، مصعب بنات، على المملكة. وغرد الحساب الرسمي لـ"ويكيبيديا العربية" على "تويتر": "سحبت اليوم الصلاحيات الإدارية والتحريرية من المستخدم مصعب؛ وسيصدر بيان لاحق من موسوعة ويكيبيديا". ​ ودعا المغردون "ويكيبيديا"، لإعادة مراجعة إسهامات المحرر المذكور، وتعديلاته السابقة على مقالات الموسوعة، خاصة فيما يتعلق بالسعودية؛ لاحتمالية قيامه بتزييف بعض معلوماتها. وشددت إدارة ويكيبيديا على أنها ليست "مجتمعا فوضويا، بل حرية التعديل مقيدة بضوابط وإرشادات وسياسات معينة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار من "ويكيبيديا" بسبب التطاول على السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.