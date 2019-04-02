ويظهر في الصورة صفان طويلان لحرس الشرف وهم يؤدون التحية للملك المؤسس في موكبه أمامهم. ووصل العاهل السعود إلى المنطقة الشرقية، قادما من تونس، عقب ترؤسه وفد بلاده المشارك في القمة العربية. ​ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان جلسته هذا الأسبوع بالمنطقة الشرقية، وذلك لتزامن موعد انعقاد الجلسة مع الزيارة المرتقبة له للمنطقة الشرقية.

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كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع زيارة العاهل السعودي للمنطقة الشرقية... نشر صورة نادرة للملك المؤسس قبل 8 عقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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