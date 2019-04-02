قطر توجه دعوة لشركات السفن العالمية

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وقال سعد شريده الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول" إن قطر توجه الدعوة خلال الأسابيع المقبلة للشركات للمشاركة في مناقصة توفير ناقلات الغاز الطبيعي المسال لتوسيع أسطولها، حسب "رويترز".
© REUTERS / HANDOUT
وأضاف أن "قطر للبترول" في "مرحلة المناقصات" لمشروع بناء ما يصل إلى ثماني منصات حفر.
كما أكد الرئيس التنفيذي أن قطر للبترول منحت عقد تصنيع وتركيب قوائم منصات إنتاج بحرية لشركة "مكديرموت".
وكانت قطر للبترول قد أعلنت أنها تعتزم رفع إنتاجية القطاع الجنوبي لحقل الشمال، ليصل إلى ما يعادل مليون برميل مكافئ من النفط يوميا، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30%.
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