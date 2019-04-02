إسرائيل تهدم منزلا فلسطينيا جنوبي الضفة

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

هدمت جرافات إسرائيلية، الثلاثاء، منزلا فلسطينيا، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" في مدينة بيت لحم (حكومية)، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت حي بير عونة ببلدة بيت جالا، غربي بيت لحم، وهدمت منزلا مكون من ثلاثة طبقات.

وأوضح بريجية لوكالة الخليج 365، أن السلطات الإسرائيلية هدمت المنزل، بذريعة بنائه بدون ترخيص.

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وندد "بريجية" بهدم المنزل، وقال إن السلطات الإسرائيلية "تستهدف حي بير عونة القريب من جدار الفصل بين مدينتي بيت لحم والقدس".

ويقع حي بير عونة، ضمن المناطق الفلسطينية المُصنفة "ج"، بالضفة، والتي تسيطر عليها إسرائيليا إداريًّا وأمنيًّا.



ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

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