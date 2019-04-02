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صحيفة الخليج الالكترونية
وثق مقطع فيديو حـادثاً مرورياً مروعاً بمنطقة الشرائع في مكة المكرمة؛ حيث انحرفت سيارة بعدما فقد قائدها السيطرة عليها، لتصدم 3 عمال داخل ورشة، ما أدى لوفاة أحدهم وإصـابة آخر.
وأظهر الفيديو الذي صورته كاميرا مراقبة من داخل ورشة (بنشر) بالعاصمة المقدسة، 3 أشخاص يجلسون خارجها قبل أن تنحرف سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة، لتصدم اثنين منهم فيما تمكن الثالث من تفاديها.
وذكرت مصادر أن الأشخاص الثلاثة من الجنسية اليمنية وتجمعهم صلة قرابة، وأسفر الحادث عن وفاة أحدهم وإصابة آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وفاة عامل وإصابة آخر إثر انحراف مروع لمركبة في #مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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