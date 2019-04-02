حساب_المواطن يوضح موقف زوجة السجين وأبنائها من الاستفادة من الدعم

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد برنامج حساب المواطن ، أنه بإمكان الزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي، في برنامج حساب المواطن ، للاستفادة من الدعم هي وأبناؤها.

جاء ذلك رداً من البرنامج على سؤال مستفيدة بشأن طريقة تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن، وهل تستطيع الاستفادة من الدعم هي وأبناؤها.

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء، بقوله إنه بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار “عائلة سجين” وإضافة الأبناء كتابعين، ولا يتم إضافة الزوج، ولا بد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون.

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يذكر أن حساب المواطن يشترط، لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل أسابيع، 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة إبريل القادم عبر الرابط التالي عبر هذا الرابط (هنا).