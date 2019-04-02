شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حادث تصادم مروع بسبب قيادة جنونية مع عكس السير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
وقع حادث تصادم مروع بأحد طرق المملكة السريعة بسبب تهور قائد مركبة كان يقود بسرعة عالية عكس السير.
وأظهر مقطع فيديو – وثَّقه مواطن- قائد المركبة يقود بسرعة جنونية تخطت الـ 140 في ظل انعدام للرؤية بسبب التقلبات الجوية، ليصطدم في مركبة ويتسبب في حادث مروع على الطريق.
يُذكر أن القيادة عكس السير تُعد من المخالفات الكبرى، التي تأتي ضمن جدول المخالفات رقم 6، حيث يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 6 آلاف، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حادث تصادم مروع بسبب قيادة جنونية مع عكس السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.