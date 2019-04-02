شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حادث تصادم مروع بسبب قيادة جنونية مع عكس السير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وقع حادث تصادم مروع بأحد طرق المملكة السريعة بسبب تهور قائد مركبة كان يقود بسرعة عالية عكس السير.

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وأظهر مقطع فيديو – وثَّقه مواطن- قائد المركبة يقود بسرعة جنونية تخطت الـ 140 في ظل انعدام للرؤية بسبب التقلبات الجوية، ليصطدم في مركبة ويتسبب في حادث مروع على الطريق.

يُذكر أن القيادة عكس السير تُعد من المخالفات الكبرى، التي تأتي ضمن جدول المخالفات رقم 6، حيث يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 6 آلاف، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالتها.