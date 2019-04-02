شكرا لقرائتكم خبر عن صحة جازان تحقق في واقعة تأجيل المواعيد بمستشفى «أبو عريش» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان تحقيقا موسع بشأن تأجيل المواعيد بمستشفى أبو عريش، وذلك بعدما أثار الأمر حالة من الاستياء بين المراجعين.

وكان مغردون قد تداولوا ملصقين كُتب عليهما: “تأجّلت المواعيد إلى يوم الأربعاء الموافق 27 من رجب 1440 هـ” و”جميع الموظفين في دورة تدريبية”، الأمر الذي اعتذرت عنه المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

وأشارت صحة جازان، إلى أن التحقيق جارٍ حالياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن استقبال الحالات مستمر بالقسم الذي تم وضع الملصقين عليه بدون أي تأجيل.