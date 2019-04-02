قرار جديد بشأن أسر العاملين الأجانب في الإمارات

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اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة. ونص القرار الجديد على استبدال شرط المهنة المعتمد في السابق، واعتماد شرط الدخل بدلا عنه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب. ونص القرار الذي صدر أمس الأحد، على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة، وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة بديلا عن استقدام عاملين جدد من الخارج، وفق السياسات والضوابط.

وقال مجلس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن القرار الجديد يأتي في إطار تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في الدولة، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التماسك المجتمعي. وأضاف أن الدولة تسعى من خلال هذا القرار، إلى تعزيز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح

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