رونالدو يستعد لافتتاح نشاط تجاري جديد "هدية" إلى جورجينا

قالت صحيفة "كوريير دي تورينو" الإيطالية، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، يستعد لنشاط تجاري جديد يُضاف إلى سلسلة أعماله التجارية.
وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن النجم البرتغالي سيفتتح مخبز وسط مدينة تورينو، معقل نادي يوفنتوس.
وأوضحت الصحيفة أن المخبز، الذي تم تحديد موقعه بالفعل، سيكون هدية من رونالدو لضديقته جورجينا، وسيقدم لزبائنه حلوى ومخبوزات برتغالية.
ويضاف المخبز إلى قائمة استثمارات تجارية يمتلكها رونالدو، على غرار فندق فاخر في البرتغال، وعيادة لزراعة الشعر في مدريد تديرها جورجينا أيضا.
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