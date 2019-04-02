الإمارات وجهة المهتمين بالاقتصاد الإسلامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن دبي ودولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ووجهة لكل المهتمين بهذا القطاع الذي يكتسب أرضاً جديدة كل يوم، مع اتساع الاهتمام العالمي به باعتباره ملاذاً آمناً ضد الأزمات والتقلبات الاقتصادية.

جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في العام 2019، بحضور أعضاء المجلس.

وقال إن «وثيقة الخمسين» التي أصدرها في يناير الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» منحت الاقتصاد الإسلامي دفعة جديدة، ومحفزاً إضافياً للمزيد من النمو المستدام، وخصوصاً أنها نابعة من الرؤية الثاقبة لسموه التي تضع كل أوجه الحياة في دبي ودولة الإمارات، وخصوصاً القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الاقتصاد الإسلامي، على مشارف انطلاقة جديدة من التطور والنمو والإنجاز، وذلك من خلال استلهام ما ورد في بنودها من خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف، مثل البندين الأول والثاني المتعلقين برسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي وخط دبي للحرير والهادفين إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والاستثمار والتجارة، وهي الأهداف التي تتوافق مع استراتيجية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي يستهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للقطاع.

وأكد أن الخطط التنفيذية لاستراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» تشهد تقدماً ملحوظاً بفضل التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وهو ما انعكس إيجابياً على القطاع بشكل عام، ليس فقط على مستوى مساهمته في الناتج الإجمالي ولكن أيضاً في قدرته على اجتذاب المزيد من الشركاء الدوليين.



نجاح التنويع

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من جهته، أكد عيسى كاظم الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن استراتيجية تطوير الاقتصاد الإسلامي، وفي ظل التعاون الوثيق من الشركاء الاستراتيجيين، أصبحت بمثابة أجندة وطنية للتنويع الاقتصادي، إذ يعتبر الاقتصاد الإسلامي من أهم القطاعات غير النفطية التي يعتمد عليها حالياً الاقتصاد الوطني، ولذلك تتزايد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما أصبح للاقتصاد الإسلامي دور كبير في تنشيط اقتصادات العديد من الدول حول العالم، ويتجلى ذلك في حقيقة أن هناك إقبالاً كبيراً على أنشطة الاقتصاد الإسلامي في جميع أنحاء العالم.



المستجدات الاستراتيجية



وخلال اجتماع مجلس الإدارة، استعرض عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مستجدات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وخطة العام الجاري، والمبادرات المخطط لإطلاقها خلال 2019، وكذلك حالة التقدم في إنجاز المبادرات الاستراتيجية، مؤكداً أن الاقتصاد الإسلامي يكتسب زخماً متزايداً، وهو ما انعكس في تصدر الإمارات المرتبة الأولى من حيث المنظومة الأكثر تطوراً في خمسة من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي، بحسب أحدث تقارير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2018-2019 الصادر عن تومسون رويترز.

كما استعرض العور المبادرات التي يعمل المركز على إطلاقها وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مبيناً أنه خلال العام الجاري سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.