عمار بن حميد يعتمد مشاريع تطوير للبنية التحتية بـ 500 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حزمة من مشاريع تطوير البنية التحتية بالإمارة، بكُلفة 500 مليون درهم، مؤكداً أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تسير بخطى واثقة ومدروسة، لتحقيق استراتيجيتها؛ الرامية إلى إيجاد بيئة مستدامة وبنية عصرية؛ لبناء مستقبل الإمارة، واضعةً الخطط المتكاملة، ومتبنية المشاريع والمبادرات المميزة، التي تحقق أهدافها السامية.

جاء ذلك خلال تفقد سموه مشاريع الدائرة، ومبادراتها الحالية والمستقبلية، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

واطلع سموه على سير العمل في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وتجول في «مركز عجمان X»، الذي أقامته الدائرة؛ ليكون حاضنة لرواد التكنولوجيا من حول العالم والجهات الحكومية والمجتمع.

وقال سموه: «إن الدائرة تمتلك رؤية ثاقبة في ظل المتغيرات التكنولوجية، التي يشهدها العالم؛ من خلال مواكبتها التقنيات الحديثة»، معرباً عن فخره ب«برنامج سلسلة المستقبل»، الذي أثمر عن أربعة مشاريع مميزة؛ ممثلة في: مشروع أول حافلة ذاتية القيادة؛ ومشروع مركز سعادة المتعاملين المدعم بالذكاء الاصطناعي؛ ومشروع شرطة المستقبل؛ إضافة إلى مشروع المستجيب الأول.

كما اطلع سموه، خلال زيارته، على مشاريع تطوير الطرق، التي تعكف الدائرة على إنجازها، والتي تضم مشروع تطوير شارع الشيخ عمار بن حميد، ومشروع جسر الراشدية؛ ومشروع تطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد؛ ومشروع تطوير شارع الشيخ محمد بن راشد؛ ومشروع طرق منطقة النعيمية المرحلة الثانية؛ ومشروع إنشاء طرق في منطقة الحليو، إضافة إلى مشروع تطوير شارع السلام المرحلة الثانية؛ ومشروع تطوير المدخل الجنوبي لمدينة عجمان.

وقال سموه: «إن الدائرة تهتم بصحة الإنسان وسلامته، متبنية كافة المشاريع، التي تحقق هذا الهدف، واعتدنا من الدائرة تحقيق الأهداف بطرق مبتكرة، فاليوم نستمع لمشاريع ذكية تحقق الأهداف السامية؛ ومن بينها: مشروع مختبر الغذاء الذكي المتنقل، والذي سيتبنى أفضل التقنيات؛ لإصدار التقارير المخبرية في ثوانٍ معدودة، إضافة لمشروع مختبر الغذاء الروبوتي، والذي سيكون أول مختبر متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل».

وأضاف سموه: «إن الدائرة التي تمكنت من إتمام التحول الرقمي بشكل كامل تسعى الآن لإنجاز الرقابة والاستدامة الذكية؛ حيث اقترحت البلدية فكرة المشروع، التي تتضمن إتمام عمليات الرقابة البيئية؛ من خلال مركبة ذكية تحمل أجهزة متطورة، تحدد مصدر الانبعاثات المختلفة، ومدى الالتزام البيئي إلى جانب برامج نمذجة؛ لتحديد الأسباب وتحليل البيانات ذاتياً دون الحاجة لوجود مختص بيئي».

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد، لفكرة تحديث نظام «زاد الاتحادي 2019» الذي يعد منصة اتحادية للتجارة الغذائية بالدولة، وتسعى الدائرة من خلال النظام للربط الإلكتروني مع النظام الاتحادي، وربط النظام مع نظام التفتيش الذكي؛ لدعم المفتشين ميدانياً؛ حيث يوفر النظام جميع بيانات الإفراج والتحليل المخبري، وهو ما يساعد بدوره المستهلك لمعرفة سلامة غذائه، ودور الجهات الرقابية.

وقال سموه: «اعتدنا من الدائرة تقديم مشاريع ساعية لإبراز اللمسات الجمالية في الإمارة، واليوم نستمع لمشروع «عجمان أرت»، الذي يؤهل الإمارة لتكون مدينة حديثة، تتوفر فيها كافة مقومات ومعايير الجمال، مشيراً إلى أن المشروع سيضم العديد من المبادرات الفنية في مختلف الاتجاهات؛ مثل: الجداريات والتماثيل والفنون الضوئية وغيرها من الفنون، التي تثري الحركة الثقافية والفنية في إمارة عجمان».

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لسمو ولي عهد عجمان، أن الدائرة حققت العديد من الإنجازات؛ بفضل دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الذي قدم ولا يزال يقدم كافة أنواع الدعم؛ لإنجاح المشاريع وتحويلها إلى واقع، موضحاً أن الدائرة عقدت العزم لتقديم الأفضل، والذي يصب في مصلحة كل فرد في الإمارة.

وقال: إن الدائرة تفخر اليوم بزيارة سموه، الذي يبرهن في كل مناسبة أن القيادة الحكيمة في الإمارة تقف بجانب كافة الدوائر بالدعم، مؤكداً أن الكفاءات المواطنة تواصل عملها الدؤوب في كل وقت، بما فيه الخير والرفعة للإمارة، طامحةً إلى تحقيق التغيير المنشود.(وام)