«إسرائيل» تحشر ربع مليون مستوطن في الجولان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وسائل إعلام «إسرائيلية»، أمس، أن وزارة الإسكان أعدت خطة تقضي بتكثيف الاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة، وتشجيع اليهود على السكن هناك، حيث تقضي الخطة بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول 2048، فيما أكد النائب جمال الزعبي، عضو البرلمان السوري، أن دمشق لن تصمت على ما يحدث في هضبة الجولان، مؤكداً أنها ستستردها حتماً، سواء بالوسائل الدبلوماسية أو حتى العسكرية.

ويأتي الكشف عن تفاصيل الخطة، عقب أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة «الإسرائيلية» على هضبة الجولان المحتلة، فيما جددت القمة العربية رفضها لإعلان الرئيس الأمريكي، الاعتراف بالسيادة «الإسرائيلية» على الهضبة المحتلة، مؤكدة أنها أرض عربية سورية محتلة باعتراف المجتمع الدولي.

ووفقاً للإذاعة «الإسرائيلية» الرسمية «مكان»، فإن الخطة التي صاغتها وأعدتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى، تشمل بناء 30000 وحدة استيطانية في مستوطنة «كتسرين»، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة، وربط الجولان بشبكة المواصلات في البلاد.

وذكرت الإذاعة «الإسرائيلية» التي كشفت النقاب عن تفاصيل الخطة الاستيطانية بالجولان، أن الحديث يدور عن خطة حكومية مدرجة تهدف لتعزيز وتدعيم الجولان، مؤكدة أن الخطة أنجزت بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة الإسكان والمجلس الإقليمي الاستيطاني «جولان»، ومجلس مستوطنة «كتسرين» وحركة «أور». وإضافة إلى ذلك، تتضمن تفاصيل الخطة توفير 45 ألف وظيفة جديدة للمستوطنين بالجولان، وتطوير قطاعات العمل المتقدمة، وشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال البلاد، بما في ذلك القطارات والمطارات. كما تهدف الخطة، إلى تنمية المشاريع السياحية وتشجيع السياحة، والعمل على إخلاء 80 ألف دونم من حقول الألغام وتجهيز مسطحات الأراضي لمشاريع التطوير والبناء السياحي والتجاري والإسكاني، إذ سيتواصل تطبيق الخطة بحلول عام 2048، حيث من المتوقع أن يتم توطين 250 ألفاً من اليهود.

من جهة أخرى، أكد النائب الزعبي في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أمس، أن «قرار ترامب الاعتراف بالسيادة «الإسرائيلية» على هضبة الجولان المحتلة، لا يعطي أي شرعية ل«إسرائيل» بإقامة مستوطنات في الهضبة المحتلة»، مضيفاً: «كل ما تقوم به «إسرائيل» في هضبة الجولان المحتلة باطل وغير قانوني، ويمثل جزءاً من نهج «إسرائيل» الدائم بتحدي كل القوانين الدولية».

وقال الدكتور نعيم اقبيق، الخبير بالقانون الدولي الإنساني إن قيام «إسرائيل» ببناء مستوطنات في هضبة الجولان المحتلة «جريمة دولية»، ومخالفة واضحة لقرارات 3314، ومخالف للاتفاقية الرابعة من اتفاقية جنيف المادة 49، التي تمنع الاستيطان في الأراضي المحتلة. ووصف اقبيق «إسرائيل» بأنها «متمردة على الشرعية الدولية وخارجة عليها»، وأنه يتعين في ضوء خرقها المتكرر لقرارات المنظمة الدولية أن تقلص صفة عضويتها في المنظمة الدولية بموجب المادتين الخامسة والسادسة من ميثاق الأمم المتحدة. ووصف الخبير في القانون الدولي بيان الجامعة العربية فيما يتعلق بالجولان بأنه «إيجابي» لأنه ألغى إجراءات ضم هضبة الجولان المحتلة، مشيراً إلى أن الاتجاه الآن هو لأخذ فتوى من محكمة العدل سيكون لها مفاعيلها القانونية، وأعرب عن أمله في أن تتحول الأقوال العربية إلى أعمال.(وكالات)