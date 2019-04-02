وجوه فنية وأدبية تحاور الصغار في «الشارقة القرائي للطفل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في دورته ال11، هذا العام، نخبة من الفنانين والفنانات العرب، من ممثلين ومخرجين ورسامين وأدباء، أصحاب بصمة لافتة على صعيد الفنون والآداب الموجهة للأطفال.

ويتضمن المهرجان هذا العام 50 فعالية ثقافية يشارك فيها 76ضيفاً، من 26 دولة عربية وأجنبية، في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 17 إلى 27 الجاري تحت شعار «استكشف المعرفة».

من الإمارات تشارك الروائية نورة النومان، والكاتبة دبي أبوالهول، والفنانة مريم الزرعوني، ود. وفاء الشامسي، أكاديمية بجامعة الإمارات، والكاتبة أمل فرح.

ويحل ضيفاً على الحدث الفنان المصري القدير عبدالرحمن أبو زهرة، الذي يمتلك في رصيده تاريخاً كبيراً من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، إلى جانب الفنانة الأردنية الكبيرة قمر الصفدي صاحبة الصوت الذي رافق طفولة أجيال التسعينات والثمانينات خلال وضعها لدبلجات مسلسلات كرتونية متنوعة مثل «سالي»، و«صاحب الظل الطويل»، و«الكابتن ماجد»، و«فيردي»، وغيرها.

وتحضر المهرجان أيضاً الفنانتان المصرية شيماء سيف، مقدمة برنامج الأطفال «ميس أندرستاند»، والبحرينية هيفاء حسين، والمسرحي العراقي فلاح هاشم أحمد، ورسامة كتب الأطفال الفلسطينية أماني البابا، وغيرهم من الأسماء الفنية اللامعة والقديرة.

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ويستضيف المهرجان الكاتب يعقوب الشاروني الذي يعدّ واحداً من كبار رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، وأحمد بن ناصر بن حمد الراشدي، والكاتب والمخرج المسرحي البحريني أحمد جاسم محمد، العضو المؤسس لمسرح البيادر ورئيسه الحالي، والكاتبة أميمة عز الدين، صاحبة إصدارات روائية وقصصية في مجال أدب الطفل، والشاعر السوري قحطان بيرقدار، وكاتبة السيناريو الأردنية ماريا دعدوش.

ومن ضيوف المهرجان أيضاً الشاعر والروائي التونسي حافظ محفوظ، صاحب المؤلفات الموجهة للأطفال، إلى جانب مجموعة من الإصدارات الشعرية والروائية الأخرى، والقاصة الكويتية أمل الرندي، والأكاديمية والناقدة الكويتية د. نرمين الحوطي، أستاذة في المعهد العالي للفنون المسرحية الكويتية، والإعلامية الليبية أمينة الرويمي، إلى جانب د.جمال بو طيب، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

ويستضيف المهرجان القاص والشاعر جيكر خورشيد، والسعودية د. صباح عيسوي، أكاديمية وناقدة في مجال أدب الأطفال واليافعين، إلى جانب فاطمة يعقوب خوجة، خبيرة تربوية وكاتبة في مجال أدب الطفل، وهشام الذهبي، ناشط في مجال حقوق الإنسان، والفنانة التشكيلية المصرية شيماء الكيلاني، والموريتاني محمد عبدالله عمار، رئيس نادي نعيمان لأغاني وقصص الأطفال، ورئيس رابطة «التنمية والإبداع»، عضو اتحاد الأدباء والكتاب العرب.

وتحل على دورة المهرجان ال11 السعودية د.نوال بنت محمد المنيف، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهي مهتمة بمجالات النقد والفلسفة وعلم النفس، وأدب الطفل، إلى جانب المؤلفة والمستشارة الأكاديمية اللبنانية ماري مطر.

ويشارك الفنانون والضيوف العرب في سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تسلط الضوء على واقع أدب الطفل، والتحديات التي تواجه العاملين في مجالات الفنون الموجهة للأجيال الجديدة، إلى جانب ندوات تتطرق للحديث عن دور الجهات والمؤسسات التربوية والأكاديمية المحلية والدولية في تكثيف الجهود للارتقاء بطبيعة وجودة المواد الثقافية والمعرفة المقدمة للطفل بما يهدف إلى إثراء مخيلتهم وصقل مواهبهم ليكونوا عناصر فاعلة في المستقبل.