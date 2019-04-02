بوتفليقة يستقيل قبل 28 إبريل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الاثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته، يوم الأحد 28 إبريل/نيسان الجاري، فيما رجحت صحيفة «النهار» تعيين رئيس جديد لمجلس الأمة؛ «لإدارة شؤون الدولة»، في وقت تظاهر، أمس، المئات في ساحة البريد المركزي، بالعاصمة الجزائر؛ بعد الإعلان عن حكومة تصريف الأعمال، وصادرت السلطات جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

وقالت الرئاسة في بيان،: «بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس/آذار الماضي، سيتولى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقاً للأحكام الدستورية؛ لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية، التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه الاستقالة».

وأضاف البيان: ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة يوم الأحد 28 الجاري.

ورجحت صحيفة «النهار» أن يتم تعيين رئيس جديد لمجلس الأمة؛ «لإدارة شؤون الدولة.

ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني عن مصادر مطلعة أن «السلطات تعمل على ضمان فترة انتقالية في إطار مبادئ الدستور»، متوقعة القيام بتعيين رئيس جديد لمجلس الأمة؛ لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تنحي بوتفليقة.

من جهة أخرى، تظاهر، أمس، المئات في ساحة البريد المركزي، بالعاصمة الجزائر؛ بعد الإعلان عن حكومة تصريف الأعمال بقيادة الوزير الأول نور الدين بدوي.

وقال المحتجون: إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية «الجديدة»، والإبقاء على بدوي على رأسها، يعد ضرباً لمطالب الشعب عرض الحائط.

واستغرب المحتجون مما اعتبروه مفاجأة إبقاء رئيس أركان الجيش، قايد صالح، في منصبه المدني كنائب لوزير الدفاع، إلى جانب بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزيراً للدّفاع، في حين تم تداول أنباء عن خلافات بين الجيش والرئاسة.

من جهته، قال حزب العمال المعارض: إن التشكيلة الحكومية؛ هي وجه جديد للقديمة، مشيراً إلى أن ما يُسمى ب «الحكومة الجديدة»؛ هي نتاج صفقة سياسية تشبه الابتزاز، وهدفها هو استمرارية النظام الرئاسي القمعي الذي رفضته الأغلبية الساحقة.

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب طلائع الحريات علي بن فليس أن، التشكيلة الحكومية لم تتم في أفضل الظروف، وبالفعل، فالسلطة القائمة لم توفق في اختيار الشخصية التي وضعتها على رأس الحكومة؛ بلجوئها إلى وجه من وجوه النظام السياسي.

وقال ابن فليس، في بيان رسمي،: إن النظام القائم فقد كل مصداقية، وهو مرفوض شعبياً، لقد شق الوزير الأول طريقه نحو وظيفته الجديدة بواسطة القمع المعمم للحركات الاجتماعية، والتضييق على كل من يعارض أو ينتقد النظام القائم، والإشراف على عمليات التزوير الانتخابي الممنهج.

وأعلنت الكتلة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، عن أنها بريئة من تعيين فتحي خويل وزيراً للعلاقات مع البرلمان في الحكومة الجديدة.

وقال الحزب في بيان، بعد تعيين حكومة تصريف الأعمال، نحن رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، لم يكن لدينا علم بحيثيات تعيين النائب فتحي خويل وزيراً بالحكومة. وعليه فهذا التعيين لا يمت بتاتاً للمجموعة البرلمانية للأحرار، ويتحمل المعني شخصياً تبعات قبول انضمامه إلى هذه الحكومة.

في أثناء ذلك، أعلن مجلس القضاء، أمس، عن فتح تحقيقات في «قضايا فساد»، وبأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع «مجموعة من الأشخاص» من مغادرة البلاد.

وحسب «فرانس برس»، جاء في بيان للنيابة العامة: «تُعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة.. وفي هذا الإطار أصدر وكيل الجمهورية، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي».

ولم يذكر بيان النيابة أسماء الأشخاص المتهمين في حين أشارت وسائل إعلام جزائرية إلى عدد من رجال الأعمال وأفراد عائلاتهم.

وذكر تلفزيون النهار، أن السلطات صادرت جوازات سفر لسبعة من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

وسبق أن ألقت مصالح الدرك الجزائري، القبض على رجل الأعمال علي حداد أحد أكبر الداعمين للرئيس بوتفليقة قبل يومين عند الحدود التونسية.

على صعيد آخر، وصل إلى تونس مراسل وكالة «رويترز»، الذي رحلته السلطات الجزائرية؛ بعد إيقافه يوم السبت أثناء تغطيته للاحتجاجات في البلاد.

ووصل الصحفي التونسي طارق عمارة، الذي يعمل في مكتب الوكالة في تونس، إلى مطار تونس قرطاج الدولي ليل الأحد/الاثنين. (وكالات)