شكرا لقرائتكم خبر عن أفكار سابقة لأوانها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

لم يكن اسم مكسيم جوركي، الكاتب الروسي الشهير، هو اسمه الحقيقي، فاسمه الأصلي هو اليكسي بشكوف. ولكنه اختار لنفسه اسماً أدبياً أزاح الاسم الأصلي، فلم يعد أحد يتذكره، وأصبح معروفاً في حياته وبعد مماته باسم مكسيم جوركي. ومفردة «جوركي» في اللغة الروسية تعني: المرّ.

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لقد اختار هذا اللقب بعناية، لأنه ينم عن طبيعة الأدب الذي كتبه، خاصة قبل ثورة البلاشفة في عام 1917، والذي كرّسه لوصف عذابات الطبقات الفقيرة الكادحة في روسيا القيصرية، ولذلك ما من كاتب روسي حظي بشعبية لدى أفراد هذه الطبقات مثله، وتعبر قصصه الأولى ومسرحيته «الأعماق السفلى»، عما يعتمل في قاع المجتمع من معاناة، حيث كانت عوالم الشحاذين والمتشردين وحتى اللصوص هي فضاء تلك الأعمال.

لم تكن مفردة: «جوركي- المرّ» التي اختارها لقباً له تعبيراً عن مرارات المعدمين والمعوزين فحسب، وإنما كانت، كذلك، وصفاً لما يقطر به قلمه، هو نفسه، من مرارة وتحدٍ.

ورغم أنه نظر إلى مكسيم جوركي بصفته أيقونة الأدب في المراحل الأولى من الدولة السوفييتية، حتى أن أهم شارع في العاصمة أصبح يحمل اسمه ولعدة عقود، حتى جرى استبداله في عهد بوريس يلتسين، وإعادة الاسم التاريخي للشارع، إلا أن علاقة جوركي بالنظام السوفييتي كانت معقدة ولم تخل من تجاذبات، خاصة في السنوات الأولى من حكم ستالين، لدرجة حملته على اختيار إيطاليا منفى له، دون أن يصل إلى حد القطيعة مع النظام السوفييتي، وهو ما كان مصدر خلافه مع بقية المهاجرين الروس في إيطاليا الذين اختاروا موقفاً معادياً بصورة قطعية مع السلطة الجديدة في موسكو.

كانت مثالية جوركي وروحه النقية تجعلانه مشدوداً إلى الفكرة الأصلية للثورة في تحقيق ونشر العدالة، وهذا النقاء نفسه هو الذي جعله معارضاً للكثير من الممارسات التي كانت تؤتى باسم هذه الثورة، ولم يكن يتردد في إعلان موقفه المعارض هذا، موظفاً ما له من مكانة وعلاقات واسعة في درء الأذى عن الكثير من زملائه الأدباء الذين كانوا هدفاً للقمع.

وقد اختار من عبارة: «أفكار سابقة لأوانها»، عنواناً لعمود كان يكتبه يومها، وهنا أيضاً يمكن فهم المقصود بهذه العبارة بأكثر من معنى، بمعنيين على الأقل، الأول هو أن ما كان يدعو له يحمل رؤية استشرافية لما كان الكاتب ينشده، والمعنى الثاني هو أنه كان يرى في بعض ممارسات السلطة الجديدة أوجه تطرف وتعسف غير مبررة وقمعية وضارة.

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