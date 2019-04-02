مقتل وإصابة 267 حوثياً في الضالع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن - ”الخليج 365”، وكالات:

أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس، مقتل وإصابة 267 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية في معارك الضالع جنوبي اليمن خلال 5 أيام. وذكر الجيش اليمني في بيان، أن قواته صدت خلال هذه الفترة عدة هجمات لميليشيات الحوثي التي تحاول استعادة السيطرة على مواقع فقدتها في جبهات مريس ودمت شمالي محافظة الضالع.

وأضاف البيان أن قوات الجيش الوطني أحبطت جميع الهجمات وأجبرت عناصر الميليشيات على التراجع والفرار. وأوضح أن المعارك أسفرت عن مقتل 167 من عناصر الميليشيات بينهم القيادي الميداني المدعو إبراهيم علي قايد الأقرع، و30 صومالياً، وأصيب 100 آخرون، علاوة على تدمير دبابة وعدد من العربات التابعة لها.

ونقل البيان عن شهود عيان، أنهم شاهدوا ما يقرب من 7 عربات تقل جثثاً لعناصر حوثية، وصلت إلى مدينة دمت، فيما شيعت الميليشيات في قرية الأحرم بمديرية دمت عشرات القتلى من عناصرها الذين لقوا مصرعهم في مواجهات جبهات الضالع المختلفة. وخلال الأيام الماضية استطاعت قوات الجيش اليمني التقدم الميداني وإحباط عدة هجمات للحوثيين في جبهات محافظة الضالع، مكبدة الانقلابيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري يمني، بسقوط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي، أمس، بنيران الجيش الوطني في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف، كما قصفت مدفعية الجيش الوطني، مواقع وتجمعات الحوثيين وألحقت بهم خسائر في الأرواح والمعدات. وقال المصدر للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في الحلو والغرفة بمديرية المصلوب، إلا أن أفراد الجيش الوطني أفشلوا المحاولة، وأوقعوا عدداً من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى من العناصر الحوثية بالفرار.وشهدت مدينة الحديدة غربي اليمن اشتباكات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين ميليشيات الحوثي الإيرانية وقوات المقاومة المشتركة، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار الذي بدأه المتمردون.

وقالت مصادر محلية إن الحوثيين شنوا قصفاً مدفعياً من داخل الأحياء السكنية، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة، لتندلع مواجهات بين الطرفين استمرت حتى فجر أمس، باتجاه منصة 22 مايو وسوق الحلقة وشرق مطار الحديدة ومناطق أخرى شمال شرقي مدينة الحديدة.

وقصف المتمردون مجمع إخوان ثابت الصناعي في مدينة الحديدة، وهو مقر لقاءات الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار مع رئيس فريق المراقبين الدوليين بعدد من قذائف الهاون. وأصيب أكثر من 10 مدنيين جراء القصف.

وأفاد سكان محليون، بأن الميليشيات، أطلقت قذائف الهاون، بكثافة، من أحياء سكنية داخل مدينة الحديدة غربي اليمن، باتجاه الأحياء الواقعة في الجزء الشرقي. وأضافوا أنهم شاهدوا عشرات القذائف تنطلق من وسط الأحياء المكتظة، صوب مربعات سيطرة القوات المشتركة، في الجزء الشرقي من مدينة الحديدة. وفي السياق، تصدت وحدات من ألوية العمالقة، لهجوم شنته ميليشيات الحوثي، على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، ومهدت الميليشيات للعملية بإطلاق العديد من قذائف الهاون، غير أن المقاومة المشتركة أحبطت الهجوم وكبدت الحوثيين خسائر قاسية.