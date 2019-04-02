«التحالف» يدمر 348 موقعاً حوثياً في أسبوعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات



أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، تأسيس وحدة خاصة لحماية أطفال اليمن من عمليات التجنيد الإجباري واستغلالهم في المعارك من جانب ميليشيات الحوثي.

وأضاف العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، خلال مؤتمر صحفي، أن التحالف مستمر في تدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية، وقال إن دعم إيران للحوثي يطيل مدى المعركة في اليمن.

وأضاف، أن قيادة التحالف وقعت مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، مذكرة تفاهم لحماية الأطفال بالداخل اليمني، وتهدف إلى تأسيس وحدة حماية الأطفال، مشيراً إلى استمرار الميليشيات في انتهاك حقوق الأطفال عبر تجنيدهم وإرسالهم إلى الجبهات.

وأوضح أن التقارير الدولية رصدت تجنيد الميليشيات لأكثر من 24 ألف طفل.

وأفاد أن ميليشيات الحوثي خسرت خلال الأسبوعين الماضيين ألفاً و131 مسلحاً و348 موقعاً وعتاداً عسكرياً، وتطرق إلى تواصل العمليات العسكرية وتدمير القدرات النوعية للحوثيين، حيث تم تدمير كهفين شرق صنعاء لانطلاق طائرات بدون طيار حوثية، وتدمير ثلاث منصات للصواريخ الباليستية في صحار والصفراء في صعدة مع صواريخ من نوع بدر.

وبشأن الحديدة، لفت إلى رصد أكثر من ألفين و 343 خرقاً حوثياً، حيث تستهدف الميليشيات المناطق المدنية بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار.

وفي الجانب الإنساني، قال المالكي: بلغت التصاريح الممنوحة للعمل الإنساني عبر مختلف الموانئ اليمنية 14 ألفاً و 670 تصريحاً جوياً، كما بلغت التصاريح البرية أكثر من ألف تصريح، والبحرية خمسة آلاف و540 تصريحاً، وشملت جميع الموانئ بما فيها الخاضعة للميليشيات، موضحاً أن عدد التصاريح التي منحت منذ انطلاق العمليات العسكرية حتى اليوم، بلغت 42 ألفاً و 749 تصريحاً.