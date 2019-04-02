شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يريد الناس؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

تقدم وزارات الخدمات الكبرى خدماتها مستهدفة الناس والتنمية في الوقت نفسه، فلا بد من بذل جهد أكبر نحو معرفة آراء الناس في الخدمات المقدمة. نعم هناك اتفاق عام يصل إلى درجة الاعتزاز لدى تناول أو متابعة التوجهات العامة، أي رؤية الدولة التي تترجمها الخطط والاستراتيجيات المعلنة، خصوصاً (2021)، و(2071)، لكن ذلك، على أهميته، لا يكفي. هذا الاتفاق العام يكتمل باستمزاج آراء الناس والمعنيين والمستفيدين. لا يمكن مثلاً، المضي في تنفيذ استراتيجيات عناوين مهمة ولصيقة بحياة الناس، من الصحة والتعليم والإسكان والشؤون الاجتماعية من دون معرفة حقيقية ووافية بانعكاس كل ذلك على الناس وحياتهم، وفق استبيانات علمية ومقابلات شخصية، حيث، بهذه الخطوة، هذه الخطوات، تؤسس دولة الإمارات لحركة تنميتها تأسيساً مستمراً، ويعرف مجتمعها موقع أقدامه بالضبط وهو يحث الخطى نحو تحقيق حلمه ومستقبله.

الحقيقة أن البيئة الإدارية مؤهلة نتيجة رؤية القيادة والحكومة، لكن خلل التنفيذ واضح على مستوى الإدارات التنفيذية، والدليل التفاوت بين المؤسسات الوطنية والتذبذب في أداء المؤسسة ذاتها. البعض يقوم بمبادرات في هذا الموضوع، والبعض يمتلك بالفعل أذناً من طين وأذناً من عجين، وتجاهل آراء الجمهور والمستفيدين بهذا الشكل لا يستقيم أبداً مع روح وتطلع دولة الإمارات، وأحد عناوين أدائها المتميز تحقيق رضا الجمهور.

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تحقيق ذلك الرضا شعار مرفوع في الوزارات والمؤسسات، وهنالك برامج وفعاليات تخدم الغرض، لكن المطلوب وضع الهدف في واجهة الأولويات، واعتباره جزءاً مهماً من عملية التطوير.

عمليات القياس قبلية وبينية (أي أثناء الأداء) وبعدية، وحين يقال قبلية فالقصد يتجه خصوصاً إلى مشاريع القوانين والأنظمة، وفي بعض الأحيان مشاريع القرارات في حالة ارتباطها بحياة الناس، ومعلوم أن الآراء في كل الحالات ليست ملزمة، ولا يطالب عاقل بإلزامها، لكن، بالتأكيد، هي تتيح لصاحب القرار مدى أوسع ومسافة من المراجعة وإعادة القراءة.

خارج الأداء المؤسس والمنهجي لموضوع استمزاج آراء المجتمع، سواء عبر اللقاءات المباشرة أو عبر استطلاعات الصحافة ووسائل الإعلام بما فيها وسائل الإعلام الجديد، فإن الجمهور، بسبب من طبيعته، يلجأ إلى قول رأيه كيفما اتفق، مبتعداً في معظم الأحيان عن الموضوعية والاعتدال، الأمر الذي يسهم في نشر الإشاعات وربما الأكاذيب، ويسهم، بالتالي، في تغذية هذه الوسائل المؤثرة بمحتوى فج وهزيل.

في النهاية، من المهم اتباع منهج واحد أو متقارب يؤسس لواقع، لهذه الجهة، مناسب للإمارات وأدائها وطموحها. نحن دولة ترفع شعار الشفافية وتحقق ذلك على مستويات عدة، بمعرفة واختصاص وعناية مؤسسات كثيرة وشرائح مجتمعية عديدة وواسعة، فلا بد من شفافية لائقة بهذا الجانب الحيوي بما لا يقاس.

ماذا يريد الناس من الدولة؟ أجابت دولة الإمارات بالفعل لا القول فقط عن هذا السؤال، وأمامنا برامج ومشاريع وصوابات كثيرة، وبالضرورة، أخطاء، فلنفكر معاً نحو تجاوز الخطأ ما أمكن.

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