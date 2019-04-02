«اقتصادية عجمان» تنظم جلسة عصف ذهني مع «الصناعات التحويلية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



واصلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لقاءاتها بالمستثمرين ضمن مبادرة مجالس مجموعات الأعمال، حيث استضافت في المجلس الثاني ممثلي قطاع الصناعات التحويلية، وذلك بحضور المدير العام علي عيسى النعيمي وعدد من قيادات الدائرة، تأتي هذه اللقاءات بهدف الاستماع إلى آراء المستثمرين ومناقشة أهم التحديات التي تواجههم واستعراض أهم الفرص الحالية والمستقبلية في اقتصاد الإمارة.

واستعرضت الدائرة الجهود الحكومية المشتركة لتطوير الإجراءات وتحسين الخدمات وتسهيل ممارسة الأعمال، وأكدت حرصها على تقديم مختلف أشكال الدعم للمستثمرين في مختلف القطاعات، ثم بدأت جلسة عصف ذهني مشتركة مع المستثمرين، لحصر واستعراض أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

من جهة أخرى نفذت غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال الربع الأول من العام الجاري 15 زيارة ميدانية لأعضائها ومنتسبيها من الشركات والمصانع، بهدف اللقاء المباشر للتعرف إلى أهم المقترحات ورفع التوصيات التي تصب في جودة الخدمات الموجهة للقطاع الاقتصادي في الإمارة.

وأكد محمد خليفة المهيري رئيس قسم دعم الأعضاء في غرفة عجمان، أن الغرفة تستهدف تنفيذ خطة شاملة لزيارة كافة القطاعات الاقتصادية والتعريف بأهم الخدمات الموجهة للتجار ورجال الأعمال وإبراز أهم المعارض والفعاليات التي تنظمها «غرفة عجمان» وكذلك التعريف بالمعارض المتخصصة التي تشارك فيها الغرفة على رأس المنشآت من أعضائها داخل الدولة وخارجها وإمكانية المشاركة فيها.

وأوضح عبد الله عبد المحسن النعيمي رئيس قسم جودة الخدمات أن «غرفة عجمان» تعمل كهمزة وصل بين أعضائها والجهات الحكومية من خلال سلسلة الزيارات الميدانية، مؤكداً أن نتائج الزيارات أثمرت عن التعرف إلى العديد من التحديات التي يواجهها أصحاب المنشآت وبحث إيجاد الحلول لها مع الجهات المعنية.