محمد بن راشد لفزاع: نظرة الوالد تراها ما تخيب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه في «إنستجرام» قصيدة جديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بعنوان «تندر وحمدان»، بمناسبة فوز الجواد «ثندر سنو» بلقب كأس دبي العالمي للمرة الثانية على التوالي، في حدث تاريخي غير مسبوق على مدى 23 سنة من السباق الأغلى في العالم. وتطرق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أبيات شعره للصدى الذي ناله فوز «ثندر سنو» في الشرق والغرب، مثنياً على تميز الجواد الفائز؛ حيث أكد أن «كل خيل الأرض والعالم فداه».

وتحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في الأبيات عن سعادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بفوز «ثندر سنو»، معتبراً أن «نظرة الوالد تراها ما تخيب». ورد سمو الشيخ حمدان بن محمد على شعر «فارس العرب» بالقول: «نظرتك دائماً ماتخيب.. ياسيدي ومعلمي ووالدي».