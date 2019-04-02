مقاولون يتسترون خلف غياب العقوبات للتهاون في عملهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: إيمان عبد الله آل علي وسيد زكي

اشتكى عدد من المواطنين من تهاون المقاولين في تسليم المنازل لأصحابها في الوقت المحدد، والواقع أن ثمة أراضي بدأ أصحابها البناء منذ أكثر من خمس سنوات وإلى الآن لم يتسلموها، ومنازل أخرى باتت مهجورة وتوقفت عن استكمال البناء، فضلاً عن أن هناك بيوتاً يعمل العاملون فيها ببطء شديد، في ظل عدم وجود رقابة على المقاولين، وتسلمهم الكثير من مشاريع البناء، وقلة عدد العمالة لديهم، فالبيوت التي أوشكت على الانتهاء، يقل عدد عمالها، لينقلهم المقاول إلى منزل آخر، وتالياً تأخير تسليم المفاتيح.

وأكد المسؤولون في البرامج الإسكانية أن المؤسسة تسعى لعدم وقوع الملاك في هذه الإشكاليات من خلال توعية المواطنين بكيفية اختيار الاستشاري والمقاول المناسب، وأن المؤسسة قامت بالتعاقد مع عدد من المصارف لتنفيذ مبادرة تعهيد القروض، ولا تتدخل المؤسسة في التأخير وغرامات التأخير، وأشاروا إلى أن كثيراً من المواطنين ليس لديهم الخبرة الكافية في مجال البناء، كما أن هناك مشكلة كبيرة لدى بعض المواطنين وهي عدم توافق القدرة المالية من الطموحات لبناء المسكن التي ربما تكون أكبر من الاستطاعة المادية.

قال محمد البناء إن بعض المقاولين يتهاونون في مسألة الانتهاء من المنزل في الوقت المحدد، خاصة أن العقوبات غير رادعة والرقابة معدومة، وصاحب المنزل يتحمل كافة المسؤولية وتبعات التأخير ولا يستطيع اتخاذ أي إجراء قانوني، لأن ذلك سيسهم في إيقاف العمل في منزله إلى حين إصدار الحكم.

وأكد ماجد الحمادي أن برنامج الإسكان مبادرة متميزة من حكومة دولة الإمارات، وأسهم في تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين.

وقال إن القروض السكنية تعطى للمواطن من ذوي الدخل الجيد، وترد للحكومة كدفعات شهرية من دون فوائد، لكنها غير كافية وبالتالي لابد من الاستدانة من البنوك، ونقدم مقترحاً بإعطاء القروض من قبل الحكومة بقيمة الفيلا وبنسبة فائدة قليلة تستفيد منها الحكومة، لتعود المنفعة على المواطن والحكومة. ولفت إلى أن بعض المقاولين يمارسون سلوكيات مرفوضة عبر الغش والتحايل، فلابد من تشديد الرقابة عليهم من قبل الجهات الحكومية، ونطالب البرامج الإسكانية بأن يكون لها موظفون مهندسون من دولة الإمارات يعملون كمراقبين على شركات المقاولات للحد من الغش والنصب التجاري.

وأكد خالد العوضي أن غش المقاولين لا ينتهي، وكذلك تهاونهم في الانتهاء من أعمال البناء في الوقت المحدد، فثمة منازل توفقت لسنوات بسبب تأخير المقاول رغم استلامه المبلغ المطلوب، في المقابل ثمة منازل توقفت لعدة سنوات لعدم قدرة المواطن على الدفع.

المبالغة في البناء

أكد سالم بالنار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن القرض أو المنح التي تقدم للمواطنين من برامج الإسكان هي لمساعدتهم ودعمهم، ولا يعني تحمل الدولة مسؤولية التكلفة كاملة.

وقال إن بإمكان المواطن أن يبني أساس طابقين، ويكتفي في المرحلة الأولى ببناء طابق واحد، حسب مقدرته المالية، وفي المرحلة الثانية يبدأ ببناء الطابق الثاني بمجرد أن يصبح قادرا ماديا على تكملة البناء، وللأسف بعض الشباب يبالغون في البناء بما يفوق قدرتهم المالية، وبالتالي يستدينون مبالغ ضخمة من البنوك.

ولفت إلى أن القضايا التي تتعلق بالإسكان تطول في المحاكم، وبالتالي يتجنب المواطنون التبليغ عن تهاون وغش المقاولين، ولابد من إيجاد سلطة قانونية للمقاول المخالف.

تعهيد القروض

أكد سامي عبد الله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المؤسسة تسعى لعدم وقوع الملاك في هذه الإشكاليات من خلال توعية المواطنين بكيفية اختيار الاستشاري والمقاول المناسب وكيفية متابعة البناء بصورة صحيحة حيث أصدرت المؤسسة كتاب كيف تبني مسكنك وقامت بأكثر من برنامج توعوي بالإضافة لكون أبواب المؤسسة مفتوحة لأي استفسار فني يطرح من قبل المواطنين وتقديم المشورة التي تساعدهم في بناء مساكنهم بالصورة السليمة، كما قامت المؤسسة بإطلاق مبادرة نماذج المساكن الموحدة التي تتولى المؤسسة فيها دور مدير المشروع لبناء المشروع بالكامل ومن ثم تسليمه للمواطن ما يضمن سعادة وراحة المواطن.

وبخصوص مطالبة الكثيرين بسداد القروض إلى جهة واحدة وتكون الحكومة، أوضح قرقاش أن المؤسسة قامت بالتعاقد مع عدد من المصارف لتنفيذ مبادرة تعهيد القروض، بحيث يمكن للمواطن فتح ملف واحد في الجهة التمويلية وإجراء رهن لدى جهة واحدة فقط على أن يتم صرف قيمة قرض المؤسسة من المصرف مباشرةً من دون فوائد تفرض على المواطن، وما يزيد على مبلغ القرض بقيمة 750 ألف درهم يخضع لنسبة الفائدة التنافسية التي يحددها المصرف، ويتم استقطاع الأقساط الشهرية من المصرف فقط.

Advertisements

دور المؤسسة مالي

وأوضح أنه في حالات قروض البناء يتعاقد المواطن مع استشاري ومقاول بمعرفته ولا تكون المؤسسة طرفاً في عقد البناء، ويقتصر دور المؤسسة على تمويل المشروع بقيمة القرض الممنوحة للمواطن، والتأكد من صرف الدفعات على أعمال تمت في المشروع، ولا تتدخل المؤسسة في التأخير وغرامات التأخير لكن يتم عمل اجتماعات ودية لحل النزاعات إن وجدت، قبل لجوء الأطراف إلى جهات تحكيم أخرى.

وحول الشكوى من تلاعب بعض المقاولين في مواد البناء وتسليم مساكن غير مطابقة للمواصفات، أوضح أن دور المؤسسة مالي ويقتصر على التأكد من نسب الإنجاز لصرف المبالغ بطريقة صحيحة أما الموضوع الفني فهو دور استشاري المشروع بالدرجة الأولى ومن ثم دائرة البلدية فهي الدائرة المعنية باعتماد ومتابعة الاستشاريين والمقاولين في الإمارة، ولا تتدخل المؤسسة في ذلك حتى لا تكون هناك ازدواجية في المهام، ولكن إذا حدث وانتبه مهندس المؤسسة إلى مشكلة فنية كبيرة في الموقع يتم إيقاف الدفعات وإعلام المالك والمقاول والاستشاري لحل المشكلة.

وقال المهندس محمد إبراهيم المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال الفترة الأخيرة ومن خلال دراسات الشكاوى والملاحظات من قبل المستفيدين لاحظنا أن كثيراً من المواطنين ليس لديهم الخبرة الكافية في مجال البناء، كما أن هناك مشكلة كبيرة لدي بعض المواطنين هي عدم توافق القدرة المالية من الطموحات لبناء المسكن التي ربما تكون أكبر من الاستطاعة المادية، الامر الذي يجعلهم عرضة لكثير من المشاكل مع المقاولين، منها عدم القدرة على استكمال المسكن نظراً لعدم دراسة الجانب المادي جيداً، مؤكداً أن أي مشروع ناجح لابد فيه من تحقيق التوافق بين التخطيط السليم والموازنة المتاحة لدى المستفيد.

اختارهم صح

وقال: في هذا الإطار دشن البرنامج نظام تصنيف الاستشاريين والمقاولين «اختارهم صح»، الذي يتيح للمستفيدين من الدعم السكني التعرف على تصنيف شركات الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات حسب معايير البرنامج، الأمر الذي يهدف إلى تطوير آليات المتابعة الهندسية ويعزز مبادئ الشفافية في قطاع البناء، ويساعد المواطنين على تفادي التلاعب في مواد البناء من قبل المقاولين، أو التأخر في تسليم المسكن.

وأوضح المنصوري أن البرنامج وبالتنسيق مع دوائر البلديات المحلية استحدث قائمة بأفضل الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى هذه الدوائر، ومن ثم حدد قائمة مصنفة حسب الإمارات للتسهيل على مستفيدي الدعم السكني في عملية اختيار الاستشاريين والمقاولين، ثم قام البرنامج بدراسة الوضع الحالي لقوائم شركات الاستشارات الهندسية والمقاولات وحدد الفجوات ونقاط القوة والضعف لدى هذه الشركات، ومن ثم وضع الحلول والمقترحات القابلة للتطبيق.

وأوضح أن البرنامج لديه إدارة متخصصة لمتابعة الشكاوى وحل المنازعات التي ربما تنشب بين المستفيدين والمقاولين ويتم تحويلها إلى جهة الاختصاص.

وأوضح المنصوري أن البرنامج أطلق مكتبة تصاميم زايد التي تضم ما يقارب 100 نموذج وتصميم لمساكن راعى فيها البرنامج متطلبات واحتياجات الأسر المواطنة من خلال تصاميم نماذج الوحدات السكنية لتتناسب مع حجم الأسرة والمتغيرات المختلفة التي قد تطرأ عليها.

وأضاف أن النماذج متاحة للجمهور في موقع البرنامج الإلكتروني الرسمي وفي مراكز سعادة المتعاملين في دبي والمنطقتين الشمالية والشرقية، موضحاً أن مكتبة «تصاميم زايد» توفر تنوعاً كبيراً لتصميم نماذج المساكن التي تعزز مواصفات عالمية مستدامة، وتلبي الطموحات، وترتقي بحياة المواطنين.

«وفر» خدمة لخفض تكاليف إنشاء المسكن

دشن برنامج الشيخ زايد للإسكان خدمة «وفّر» التي يقدمها للمستفيدين من الدعم السكني كخدمة مضافة تسهم في خفض تكاليف إنشاء المسكن، وتخول المستفيدين الحصول على خصومات من 10% إلى 30% من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق، حيث بلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمها البرنامج مع شركاء خدمة وفر 140 اتفاقية، تقدم أسعاراً مخفضة للمستفيدين، وتحقق استراتيجية البرنامج الرامية إلى خفض تكاليف البناء، منوهاً أن البرنامج لضمان التزام الشركات بالأسعار المتفق عليها يقوم بزيارات لمسوقين سريين للشركات لتأكد من تطبيق الخصومات وجودة المنتج.

ويمكن للمستفيدين الحصول على قائمة الشركات التي تقدم عروضاً مخفضة على منتجاتها من خلال زيارة موقع البرنامج الإلكتروني www.szhp.gov.ae.