دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ثعبان ومنظف شاشة.. هكذا احتفلت جوجل بكذبة أبريل

احتفلت شركة جوجل الأمريكية كعادتها في الأول من أبريل الذي يُعرف بكذبة إبريل بالكشف عن 3 مميزات جديدة ضمن خدمات لها.

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فأضافت شركة جوجل لعبة الثعبان الشهيرة إلى خدمة الخرائط التي تُقدمها تحت اسم جوجل مابس google maps؛ حيث توضح كيفية التجول سواء بالسير على الأقدام أو بواسطة السيارة، القطار أو الدراجة وبدءً من اليوم يمكنك الانطلاق زحفا إلى وجهتك أيضًا بعدما أضافت جوجل لعبة الثعبان ولمدة أسبوع واحد فقط.

وكذلك وفرت شركة جوجل ميزة منظف الشاشة Screen Cleaner بتطبيق Files؛ حيث تستخدم نماذج ترابية هندسية جنبًا إلى جنب مع نبضات ميكروية إزاحة ما تبقى عالقًا على شاشتك.

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وحملت الميزة الثالثة اسم "مترجم الزهور أو جوجل هولندا"؛ حيث يُمكنها لأول مرة السماح بالترجمة والتواصل والكلام مع الزهور؛ حيث تعمل بصورة مثالية مع أزهار التوليب ـ التي تشتهر بها هولندا ـ عن طريق مساعد غوغل الذكي وتقنيات التعلم الآلي.المزيد:

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