دراسة: رابط بين تعبئة عربات التسوق بالعروض وبين البدانة!

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دبي - بواسطة محمد فارس أكد باحثون في بريطانيا أن من يحبون تعبئة عربات التسوق بالمنتجات التي تتمتع بعروض خاصة هم أقرب للوزن الزائد، بل وربما للبدانة. دراسة تربط بين انخفاض أسعار السلع وبين الإصابة بأمراض خطيرة. © picture-alliance/dpa/U. Baumgarten Provided by Deutsche Welle
عبر باحثون من مؤسسة كانسر ريسيرش البريطانية عن قلقهم لوجود علاقة بين السمنة وبين العروض المخفضة على السلع في المتاجر والمحلات. وأوضح الباحثون أن هذه المنتجات المتوفرة بأسعار قليلة وعروض مميزة تسبب السمنة، مؤكدين أن الوزن الزائد أصبح متهما بالتسبب في 13 نوعا منالسرطان على الأقل.
وأوصى الباحثون في نهاية الدراسة بضبط العروض المغرية، بشكل قانونيللحفاظ على صحة المواطنين.وأن تبتعد الإعلانات عن إغراء المشترين مثل، قطعتا شوكولاتة بسعر قطعة واحدة، أو كيس ضخم من رقائق البطاطس المقلية بسعرمخفض، أو صندوق كامل من المشروبات الغازية بسعر أقل من المعتاد.أوضح الباحثون أن كثيرا من السلع التي تباع مخفضة السعر في المحلاتالتجارية الكبيرة تحتوي في أغلب الأحيان على نسبة مرتفعة من الدهون أوالسكر أو الملح.وبالفعل تبين من خلال الدراسة أن النصف تقريبا من جميع قوالب الشوكولاتةوشرائح البطاطس والفشار والوجبات الجاهزة تباع من خلال عروض استثنائية .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.