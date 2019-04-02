ما هو تأثير البوتوكس على هالات العين

قد تقلل حقن البوتوكس من ظهور الخطوط والتجاعيد حول العينين والفم، ولكن هل يمكنها أيضًا تقليل الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين؟ البوتوكس وفقا لموقع " medicalnewstoday" يقلل مؤقتًا من التجاعيد فى مناطق :بين الحواجب.في الجبهة.على جانبي العينين.حول الفم.ومع ذلك ، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لم توافق على استخدام البوتوكس تحت العينين لأغراض التجميل، نتيجة آثاره الجانبية المحتملة.كيف يعمل البوتوكس؟ يحتوي البوتوكس على ثلاثة مكونات رئيسية: توكسين البوتولينوم أ ، الزلال البشري ، وكلوريد الصوديوم، العنصر النشط الذي له أكبر تأثير هو توكسين البوتولينوم أ.عند الحقن في العضلات ، يمنع البوتوكس نبضات العصب التي تسبب تقلص عضلة معينة، وبالتالى لا يمكن أن تتحرك هذه العضلات مما يقلل من ظهور التجاعيد.البوتوكس يمكن أن يقلل فقط من التجاعيد في مناطق الوجه التي تتحرك، عادةً ما يستخدمه الأطباء على خطوط التجهم بين الحاجبين ، والجبهة ، ويعتبر البوتوكس ليس حلاً دائمًا للتجاعيد، وفى غضون 3-6 أشهر، سوف تبدأ العضلات بالانقباض، لذا سيحتاج الشخص إلى مزيد من الحقن للحفاظ على النتائج.ما مدى فعالية البوتوكس تحت العيون؟ يعد حقن البوتوكس لعلاج الأكياس أو الدوائر المظلمة تحت العينين بمثابة استخدام لم توافق عليه إدارة الأغذية والعقاقيرFDA.لهذا السبب ، أجرى الباحثون دراسات قليلة حول هذا الاستخدام ، والأطباء غير متأكدين من مدى فعاليته، وأشارت نتائج إحدى الدراسات التي أجريت عام 2003 أن حقن البوتوكس يمكن أن تعمل على ملئ الجفن السفلي، مما يساعد على الحد من التجاعيد والراحة.ولكن هناك القليل من الأبحاث الأخرى الموجودة حاليًا والتي تتضمن حقن البوتوكس تحت العينين، ونظرًا لأن إدارة الأغذية والعقاقير لم توافق على حقن البوتوكس تحت العينين ، فقد تشمل مخاطر حقن البوتوكس حول العينين:صعوبة إغلاق العينين.تدلى العين وتخدرها.تورم الجفن السفلي.الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة معينة يجب ألا يتلقوا حقن البوتوكس، وتشمل هذه الحالات مرض التصلب الجانبي الضموري، فضلاً عن الوهن العضلي.كيف يعمل البوتوكس؟

يحتوي البوتوكس على ثلاثة مكونات رئيسية: توكسين البوتولينوم أ ، الزلال البشري ، وكلوريد الصوديوم، العنصر النشط الذي له أكبر تأثير هو توكسين البوتولينوم أ.

عند الحقن في العضلات ، يمنع البوتوكس نبضات العصب التي تسبب تقلص عضلة معينة، وبالتالى لا يمكن أن تتحرك هذه العضلات مما يقلل من ظهور التجاعيد.

البوتوكس يمكن أن يقلل فقط من التجاعيد في مناطق الوجه التي تتحرك، عادةً ما يستخدمه الأطباء على خطوط التجهم بين الحاجبين ، والجبهة ، ويعتبر البوتوكس ليس حلاً دائمًا للتجاعيد، وفى غضون 3-6 أشهر، سوف تبدأ العضلات بالانقباض، لذا سيحتاج الشخص إلى مزيد من الحقن للحفاظ على النتائج.

ما مدى فعالية البوتوكس تحت العيون؟

يعد حقن البوتوكس لعلاج الأكياس أو الدوائر المظلمة تحت العينين بمثابة استخدام لم توافق عليه إدارة الأغذية والعقاقيرFDA.

لهذا السبب ، أجرى الباحثون دراسات قليلة حول هذا الاستخدام ، والأطباء غير متأكدين من مدى فعاليته، وأشارت نتائج إحدى الدراسات التي أجريت عام 2003 أن حقن البوتوكس يمكن أن تعمل على ملئ الجفن السفلي، مما يساعد على الحد من التجاعيد والراحة.

ولكن هناك القليل من الأبحاث الأخرى الموجودة حاليًا والتي تتضمن حقن البوتوكس تحت العينين، ونظرًا لأن إدارة الأغذية والعقاقير لم توافق على حقن البوتوكس تحت العينين ، فقد تشمل مخاطر حقن البوتوكس حول العينين:

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صعوبة إغلاق العينين.

تدلى العين وتخدرها.

تورم الجفن السفلي.

الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة معينة يجب ألا يتلقوا حقن البوتوكس، وتشمل هذه الحالات مرض التصلب الجانبي الضموري، فضلاً عن الوهن العضلي.