شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى: قرار واشنطن حول الجولان يقوض عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مجلس الوزراء الكويتى عن أسف الكويت واستيائها لقرار الولايات المتحدة، بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، والذى يخالف القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، ولاسيما القرار (497)، الذى دعا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قراراتها فى الجولان لاغية وباطلة وليس لها أي آثر قانونى.

واعتبر (الوزراء) الكويتى - فى بيان صحفى، عقب اجتماعه الأسبوعى الذى عقد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - أن قرار واشنطن يمثل تقويضًا لعملية السلام الشامل فى الشرق الأوسط، وتهديدًا للأمن والاستقرار فيه.

وأكد موقف الكويت الداعم للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

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