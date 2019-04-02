الداخلية العراقية تعلن حالة التأهب القصوى لمواجهة خطر كبير

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© REUTERS / Tasnim News Agency
وجاء في البيان أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي أعلن مؤتمر أمني رفع حالة التأهب القصوى في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى وواسط وميسان بسبب تهديدات السيول وارتفاع منسوب المياه".
وتضرب السيول عددا من المحافظات العراقية خلال الأيام الماضية، أدت إلى غرق عدد من المناطق.
وكانت محافظة كركوك، أعلنت الاثنين، أن الوضع مسيطر عليه في سدة "الدبس"، وأكدت على عدم وجود أي مشكلة.
وقال الإعلام والاتصال الحكومي في ديوان محافطة كركوك ببيان تلقت، إن "الوضع مسيطر عليه في سدة الدبس شمال غربي كركوك"
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