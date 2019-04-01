الدفاع الجزائرية تنفي إقالة رئيس الأركان

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

نفت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء الإثنين، صحة شائعات تداولتها شبكات التوصل الاجتماعي حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

جاء ذلك في بيان مقتضب للوزارة نشر على صفحتها بموقع "فيسبوك".

وقال البيان: "إلى جميع المتواجدين بالصفحة، الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".

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ومساء الإثنين، تداولت صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وثيقة على أنها مرسوم رئاسي أقال من خلاله بوتفليقة قائد الأركان الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع.

وذكرت نفس الوثيقة، أن قايد صالح تم استخلافه باللواء سعيد باي القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية (غرب) والذي تمت إقالته الصيف الماضي من منصبه وتمت إحالته على التقاعد.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الرئاسة الجزائرية، بيانا قالت فيه إن بوتفليقة، الذي يحكم منذ عشرين عاما، سيقدم استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته الرابعة، المحددة في 28 أبريل / نيسان الجاري على أن يتخذ قرارات هامة قبل الرحيل دون توضيح طبيعتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.